Gaziantep'te 10 bin vatandaş suça karşı bilgilendirildi - Haberler
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Gaziantep'te 10 bin vatandaş suça karşı bilgilendirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gaziantep'te 10 bin vatandaş suça karşı bilgilendirildi

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekipleri, 10 bin 677 vatandaşı bilgilendirdi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekipleri, 10 bin 677 vatandaşı bilgilendirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bilinçlenmesi için yürüttüğü çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Şahinbey ve Şehitkamil ilçesinde çalışmalar yürüten ekipler, hazırladıkları broşürler ile vatandaşlara genel güvenlik, dolandırıcılık ve çocukların kötü alışkanlıklardan korunması konularında bilgiler verdi. Ekipler, hırsızlık, iletişim yoluyla dolandırıcılık, güvenli internet ve bilişim (Siberay), aile içi şiddet (Kades), uyuşturucu madde bağımlılığı (en iyi narkotik polisi: anne-uyuma) ve trafik konularında 10 bin 677 vatandaşa bilgilendirme faaliyeti yaptı. - GAZİANTEP

Gaziantep'te 10 bin vatandaş suça karşı bilgilendirildi

Gaziantep'te 10 bin vatandaş suça karşı bilgilendirildi

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