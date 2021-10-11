Gaziantep'te 1 haftada 33 uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Haberler
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Gaziantep'te 1 haftada 33 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada yaptığı operasyonlar sonucu 33 uyuşturucu satıcısı tutuklanırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada yaptığı operasyonlar sonucu 33 uyuşturucu satıcısı tutuklanırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube ekipleri, 4-10 Ekim tarihleri arasında yaptıkları operasyonlar sonucu uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen 33 şüpheliyi gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler şüphelilere ait adreslerde yaptıkları aramalarda 117 kilo 250 gram eroin, 1 kilo 687 gram bonzai, 630 gram esrar, 395 gram metamfetamin, 2 bin 381 adet uyuşturucu hap, 5 adet hassas terazi ele geçirdi. - GAZİANTEP

Gaziantep'te 1 haftada 33 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Gaziantep'te 1 haftada 33 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Gaziantep'te 1 haftada 33 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Gaziantep'te 1 haftada 33 uyuşturucu satıcısı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Gaziantep'te 1 haftada 33 uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Haberler
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