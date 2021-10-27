Gaziantep'te 1.5 kilo eroin yakalandı

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te narkotik timleri 4 ayrı mahalledeki 4 eve yaptığı baskınlarda 1 kilo 556 gram eroin, toplamda 423 gram ise esrar ve metamfetamin ele geçirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri başarılı çalışmalar sonucunda Akdere, Boyacı, Yazıcık ve Şirinevler mahallelerinde bulunan 4 ikamete operasyon düzenledi. Ekipler operasyonlarda, 1 Kilo 556 gram eroin, 380 gram esrar, 43 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonlarda 6 kişi gözaltına alınırken, şahısların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - GAZİANTEP

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