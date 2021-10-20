Gaziantep merkezli kaçakçılık operasyonunda 21 milyondan fazla makaron ele geçirildi - Haberler
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Gaziantep merkezli kaçakçılık operasyonunda 21 milyondan fazla makaron ele geçirildi

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel
Gaziantep merkezli kaçakçılık operasyonunda 21 milyondan fazla makaron ele geçirildi

Gaziantep merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 21 milyon 185 bin 500 makaron ele geçirildi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 21 milyon 185 bin 500 makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak yürütülen takip ve çalışmalar sonucu Gaziantep merkezli Ankara, İstanbul ve Kahramanmaraş'ta 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 21 milyon 151 bin 700 boş ve 33 bin 800 dolu makaron ele geçirildi.

Yakalanan 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Son Dakika Haberleri
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