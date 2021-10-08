GAZİANTEP - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te gençlerle buluştu Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GAZİANTEP - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te gençlerle buluştu Açıklaması

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ruhumuzu, gönlümüzü, aklımızı, zihnimizi, kalbimizi kötülüklerden arındırmak için ibadet ediyoruz.

GAZİANTEP (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ruhumuzu, gönlümüzü, aklımızı, zihnimizi, kalbimizi kötülüklerden arındırmak için ibadet ediyoruz." dedi.

Erbaş, Gaziantep İl Müftülüğünün Ali Topçuoğlu Camisi'nde düzenlediği "Sabah Namazı Gençlik Buluşması"na katıldı.

Camide gençlerle namaz kılmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Erbaş, şöyle konuştu:

"Allah Resulü Efendimiz buyuruyor ki, hiçbir gölgenin bulunmadığı bir günde, yani mahşer gününde, Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenecek yedi sınıf insan vardır. Bu yedi sınıf insanı sayarken içlerinden birisinin de huzuru, neşvünemayı, gönlünün huzurunu mescitlerde, camilerde bulan gençler olduğunu buyuruyor. Sizlere işaret ediyor. Bu müjdeye nail olmayı Cenabıhak hepimize nasip eylesin. Bu dünyada ne için varız, Rabbimizin ve Peygamberimizin bu müjdelerine nail olabilmek, en güzel ameli işlemek için varız."

Erbaş, kötülüklerden arınmak için ibadet ettiklerini dile getirerek, "Dünyada olmamızın hikmeti, en güzel işi hangimiz yapıyoruz bunun tespit edilmesi ve ahirette ona göre mükafata nail olmamız ya da cezayla karşı karşıya kalmamızdır. Bunun için gayret ediyoruz. Bunun için ibadet, hayır hasenat yapıyoruz. Güzel işler, güzel ameller yapıyoruz. Bunun için ibadet ediyoruz. Ruhumuzu, gönlümüzü, aklımızı, zihnimizi, kalbimizi kötülüklerden arındırmak için ibadet ediyoruz. O imtihanı öyle kazanacağız." diye konuştu.

Programa, Gaziantep Valisi Davut Gül, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ile çok sayıda genç katıldı.

GAZİANTEP - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te gençlerle buluştu Açıklaması

GAZİANTEP - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te gençlerle buluştu Açıklaması

GAZİANTEP - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te gençlerle buluştu Açıklaması

GAZİANTEP - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te gençlerle buluştu Açıklaması
AA / Fevzi Kemal Karagöz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Ece Üner Kubilay Aka Mustafa Keser
Spor Ali Koç Cristiano Serdar Aziz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: GAZİANTEP - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te gençlerle buluştu Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 09:54:31. #1.11#