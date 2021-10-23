Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentin eğitim, kültür ve sanat yapısını güçlendiriyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) iş birliğinde kentteki kültürel ve sanatsal faaliyetlerini hızlandırmak için "Yeni Medya Akademisi, Kültür ve Sanat Akademisi ve İletişim Müzesi" kurulacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sanayi, kültür ve gastronomi şehri olduklarını belirtti.

Gaziantep'in eğitim ve bilim şehri olma gibi bir hedefinin olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Çünkü sanayi şehri ve kültür şehrini sürdürülebilir kılmanın yolu da eğitim ve bilim şehri olmaktan geçiyor. Üniversitelerimizin içerisinde büyük bir beşeri sermaye var. Bu gücü ne kadar çok koordine edebilirsek, doğru iş yapma kapasitesini arttırılabilirsek, üniversite, belediye, iki milyonluk nüfus, şehir, bölge ve ülke kazanacak. Bu protokol ile birlikte, insanın kazanacağı, beşeri sermayenin güçleneceği, gençlerimize yarınlarda daha güçlü bir gelecek kuracağımız, yeni bir imzayı atmanın büyük bir heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. İnşallah bu imza bizi, 'birlikten güç doğar' anlayışıyla daha da güçlendirecektir."

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile birlikte her zaman iş birliği içerisinde çalıştıklarını belirterek, "Birlikte iş yapma kültürünü daha da geliştirmek için bu protokolü imzalıyoruz. Üniversiteler eğitim, öğretim ve araştırma odaklı çalışan kurumlardır. En önemli misyonlarından bir tanesi de ürettiği bilgiyi teknolojiye dönüştürürken, araştırma sonuçlarını toplumla paylaşmaktır." ifadelerini kullandı.

İmza töreni, günün anısına yapılan toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.