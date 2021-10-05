Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü' dolayısıyla etkinlik düzenledi - Haberler
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi

Habermetre - Haberler | Toplum
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi,

Can dostlarının tedavi, bakım, beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçların karşılanması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

GAZİANTEP (Habermetre) - Can dostlarının tedavi, bakım, beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçların karşılanması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı'na bağlı Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte 400 ilkokul öğrencisi ile can dostları buluşturuldu. Öğrencilere yapılan tedavi çalışmaları, bakım uygulamaları ile ilgili bilgi verilirken, kedi ve köpek bakımı hakkında yapılması gerekenler anlatıldı. Barınağın yeni üyeleri ile öğrencilerin zaman geçirmesini sağlayan etkinlikte hayvanların birer canlı olduğunun unutulmaması gerektiği ve duyarlı davranılması gerektiği mesajı verildi. Etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözel, Gaziantep Kilis bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Meltem Peri ve ilkokul öğrencileri katıldı.

"Berk: Hayvanlar doğanın dengesini koruyan canlılardır"

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, etkinlikte yaptığı konuşmada emeği geçenlere teşekkür ederek, "Şunu unutmamamız gerekir ki hayvanlar doğanın dengesini koruyan canlılardır. Mutlaka bu hayvanlar yaratılırken bir görev üstleniyor. Mesela kedi yetişen ev ve bahçelerde fare, yılan, akrep ve diğer haşereler bulunmaz. Doğanın dengesini hayvanlar sağlamaktadır. Bu yüzden hayvanları sevmeli, kendi yerlerinde korumalı ve kendi öz varlığı gibi görmemiz gerekiyor. Bu konuda emeği geçen bütün çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Özsöyler: Dünya tüm canlılara emanet"

Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl etkinliğin gerçekleştiğini aktaran Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Büyükşehir Belediyesi olarak bu canlar bize emanet ve 'Hayvan Dostu Şehir' diyerek, yaşadığımız dünya tüm canlılara emanet bilinciyle farkındalık oluşturmak, çocuklara duyarlılığı aşılamak için bu etkinliği rutin olarak düzenliyoruz. 20 yıldır sokakta ki bütün canlılara hizmet veriyor, yaralarını tedavi ediyoruz. Üremelerini kontrol altına almak için kısırlaştırıyor, operasyonlarla küpe ve çift takıyoruz. Bu işlemleri yapıp sağlıklarına kavuşturduğumuzda da sahiplendiriyoruz. Gaziantep genelinde 250 besleme noktamız bulunuyor. Bu beslenme noktalarına her gün yemek ve su bırakıyoruz. Toplam 50 kişi, 7 araç ve bir ambulans ile bu hizmeti veriyoruz. 7 veteriner hekimimiz, 7 sağlık teknikerimiz, hayvan bakıcıları ve toplayıcılarına teşekkür ediyorum. 'Dünya ortak evimiz' diyerek sevgilerimi sunuyorum" diye konuştu. Bülten

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Haber: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü' dolayısıyla etkinlik düzenledi - Haberler
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