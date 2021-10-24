GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Baro Başkanlığına İskender Kahraman seçildi.

Gaziantep Barosu Genel Kurulu bir restoranda yapıldı.

Beş adayın yarıştığı genel kurulda İskender Kahraman, yaklaşık 1900 oydan 965'ini alarak başkan seçildi.

Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle ertelenen genel kurulu bugün gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplam 5 adayın yarıştığını ifade eden Kahraman, "Güzel bir seçim dönemi geçirdik. Tüm aday arkadaşlar çok emek harcadılar. Sonuç olarak bugün meslektaşların teveccühü bizim tarafımızdan oldu. Tüm meslektaşlarıma bu görevi bana layık gördükleri için teşekkür ediyorum. Mahcup olmadan gerçekleştireceğime söz veriyorum. Gaziantep Barosu için Gaziantep şehri için umarım hayırlı bir sonuç olmuştur." diye konuştu.