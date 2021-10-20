"Gaziantep Ağzı" kitapları tanıtıldı

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Şehitkamil Belediyesince "Gaziantep Ağzı" adlı 3 cilt eserin tanıtımı yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ömer Asım Aksoy KüLtür Merkezi'nde yapılan tanıtımda kitapların içeriğinden bahsedildi.

Kitapta, halk ağzından parçalar, deyimler, atasözleri, dualar ve beddualar yer alıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, hazırlanan QR kodu IOS ve Android cihazlardan QR kod okuma uygulaması ile okutarak hazırlanan web sitesine girilerek, kitaplardaki içeriklere dijital ortamda ulaşılabileceğini belirtti.

Hazırladıkları www.gaziantepagzi.com isimli web sitesinde basılı kitaplardaki içeriklere ulaşılabileceğini ifade eden Fadıloğlu, şunları kaydetti:

"Bu iş, belediye olarak yalnız başımıza yapabileceğimiz bir iş değil. Bu konuda desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz İbrahim Yakar hocamıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu eserin seslendirmesinde emeği geçen Hatice Hanım ile Asım Bey$e yürekten teşekkür ediyorum. Kitap, hakikaten benim hayatımda iz bırakan kitaplardan bir tanesidir. Dedem rahmetli olduktan sonra bu kitap, anneannemin kütüphanesindeydi. Anneannem belli bir yaşa geldiğinde 3 kardeş aramızda kura çekerek paylaştık. Bizdeki eserlerin ıslak imzası var. O günden bu güne o kitabı büyük bir özenle saklıyorum. Allah kısmet etti, Belediye Başkanı olduk. Gaziantep'in kültür hayatı ile ilgili bizden sonraki nesillere neleri aktarabiliriz konusunun kaygısını yaşarken, Gaziantep Ağzı isimli eseri yeniden bastırabilmek adına uğraş verdik. Telif haklarıyla ilgili durumlar çözüldükten sonra Aksoy ailemizin verdiği destekle birlikte bu kitap hayata geçirildi. Günün şartlarına uygun olarak bu eserin dijital ortamda yayınlanmasını sağlamak, aynı zamanda da seslendirmelerin nesilden nesle aktarılmasını sağlamak adına sesli kitap olarak da bu kitabı yayınlamak istedik. Gaziantep ağzının kalıcı olarak bundan sonra da devam etmesi noktasında bu çalışmayı hayata geçirmeyi istedik. Ben, kitabın yayımlanmasında emeği olan başta Aksoy ailesi olmak üzere, emek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum."

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