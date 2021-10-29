GAZİANTEP - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Haberler
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GAZİANTEP - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin törene katılanları selamlaması İstiklal Marşı'nın okunması Vali Davut Gül'ün konuşması Çeşitli branşlarda dereceye giren öğrencilere ödüller verilmesi Halk oyunu gösterisi Resmi geçit töreni GAZİANTEP - Gaziantep'te 29 Ekim...

GAZİANTEP (AA) - Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin törene katılanları selamlaması

İstiklal Marşı'nın okunması

Vali Davut Gül'ün konuşması

Çeşitli branşlarda dereceye giren öğrencilere ödüller verilmesi

Halk oyunu gösterisi

Resmi geçit töreni

GAZİANTEP - Gaziantep'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

GAZİANTEP - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

GAZİANTEP - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

GAZİANTEP - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Son Dakika Haberleri
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 MSB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla video paylaştı

MSB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla video paylaştı
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