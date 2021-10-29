GAZİANTEP - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
AA / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel
Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin törene katılanları selamlaması İstiklal Marşı'nın okunması Vali Davut Gül'ün konuşması Çeşitli branşlarda dereceye giren öğrencilere ödüller verilmesi Halk oyunu gösterisi Resmi geçit töreni GAZİANTEP - Gaziantep'te 29 Ekim...
GAZİANTEP (AA) - Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin törene katılanları selamlaması
İstiklal Marşı'nın okunması
Vali Davut Gül'ün konuşması
Çeşitli branşlarda dereceye giren öğrencilere ödüller verilmesi
Halk oyunu gösterisi
Resmi geçit töreni
GAZİANTEP - Gaziantep'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.