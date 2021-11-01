Gazi ve Şehit Yakınlarından Vali Elban'a Ziyaret

GAZİ VE ŞEHİT YAKINLARINDAN VALİ ELBAN'A ZİYARET

Şehit Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel'in babası Bülent Türkel, Şehit Jandarma Er Ali Gümüştop'un kardeşi Abdullah Gümüştop, Gazi Ahmet Dörtgöz'ün annesi Nurten Dörtgöz, Şehit DSİ Görevlisi Mahmut Pakyürek'in oğlu İsmail Pakyürek, Şehit Piyade Onbaşı Batuhan Tank'ın annesi Songül Sert, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Güzey'in kardeşi Elmas Elmacı, Şehit Güvenlik Korucu Abdulhamit Demir'in oğlu Aslan Demir, Şehit Uzman Onbaşı Eyüp Aksoy'un annesi Emine Aksoy, Şehit Piyade Er Fevzi Çakmak'ın kardeşi Gül Eken Çakmak, Şehit Jandarma Teğmen Selim Coşkun'un babası Ali Coşkun ve Şehit Jandarma Er İbrahim Dal'ın kardeşi Hasan Dal Vali Süleyman Elban'ı ziyaret etti.

Gazi ve şehit aileleri ile sohbet eden Vali Elban; gazi ve şehit ailelerinin ziyaretinden onur duyduğunu dile getirdi.

Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette Vali Elban, değerli gazi yakınının ve şehit yakınlarının kendisine ilettiği hususları dinledi.

Bu topraklarda huzurla yaşamamızı, mukaddes vatan toprağının bağrında yatan şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçlu olduğumuzu ifade eden Vali Elban, "Gazilerimiz ve şehitlerimizin yakınları, devletimize ve milletimize emanettir. Emanetlerimize sahip çıkmak, boynumuzun borcu. Bizler, her zaman gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın derdine derman olmaya, sıkıntılarına çözüm üretmeye, hüzün ve sevinçlerini paylaşmaya hazırız. " şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen sohbetin ardından ziyaret sona erdi.

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