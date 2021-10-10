Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Manisa'yı Onurlandırmasının 96. Yıldönümü Kutlandı - Haberler
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Manisa'yı Onurlandırmasının 96. Yıldönümü Kutlandı

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Manisa'yı Onurlandırmasının 96. Yıldönümü Kutlandı

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Manisa'yı onurlandırmasının 96'ıncı yıldönümü, Vali Yaşar Karadeniz ve protokol üyelerinin katılımıyla düzenlenen törenlerle kutlandı.

MANİSA (Habermetre) - Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Manisa'yı onurlandırmasının 96'ıncı yıldönümü, Vali Yaşar Karadeniz ve protokol üyelerinin katılımıyla düzenlenen törenlerle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetin ilanından sonra Manisa'yı onurlandırmasının 96'ıncı yıldönümü coşkuyla kutlandı. İlk olarak Manisa Tren Garı'nda düzenlenen törende trenden inen öğrenciler, Vali Yaşar Karadeniz'e Türk Bayrağı takdim etti. Vali Karadeniz'in Türk Bayrağını öperek teslim almasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Atatürk Fotoğrafları Sergisi" gezildi.

Daha sonra Vali Yaşar Karadeniz ve protokol üyeleri Manisa Tren Garı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirerek vatandaşları selamladı.

Kortej yürüyüşü sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzügülü tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirildi.

Törende, Manisa Şehzadeler İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi öğrencilerinden Gamze Oruç, Esma Karakurt şiir okurken temsili olarak dönemin Belediye Başkanı Bahri Sarıtepe'nin kent adına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hitaben 'Hoş geldiniz' konuşma metni İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi Tarih Öğretmeni Mustafa Ada, Atatürk'ün cevabi konuşma metni de İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi Tarih Öğretmeni Oğuz Buharalı tarafından okundu.

Düzenlenen törene Vali Yaşar Karadeniz'in yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, protokol üyeleri, STK temsilcileri, askeri erkan ve öğrenciler katıldı.

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Haber: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Manisa'yı Onurlandırmasının 96. Yıldönümü Kutlandı - Haberler
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