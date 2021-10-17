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Gaz pedalı takılı kalan otomobil 2 kişiye böyle çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gaz pedalı takılı kalan otomobil 2 kişiye böyle çarptı

Gaz pedalı takılı kalan otomobil 2 kişiye böyle çarptı Taksim'deki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı Taksim'de valenin kullandığı sırada gaz pedalı takılı kalan otomobilin biri turist 2 kişiye çarptığı anlar kameralara yansıdı.

Gaz pedalı takılı kalan otomobil 2 kişiye böyle çarptı

Taksim'deki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Taksim'de valenin kullandığı sırada gaz pedalı takılı kalan otomobilin biri Turist 2 kişiye çarptığı anlar kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde valenin direksiyona oturmasından sonra aniden hızlanan otomobilin 2 kişiye çarptıktan sonra bir binanın davarına çarparak durduğu görülüyor.

Feci kaza dün akşam 19.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Kazancı Yokuşu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 DG 3663 plakalı araç sürücüsü sokak içerisinde bulunan otelin önüne gelerek aracını park etmesi için otelin valesine teslim etti. İddiaya göre, otel çalışanının kullandığı aracın gaz pedalı takılı kalınca kontrolden çıkan otomobil, sokak içerisinde bulunan biri turist 2 kadına çarptı. Kaza sonrası kaldırıma çıkarak savrulan otomobil, bir binanın duvarına çarparak durabildi.

Feci kaza sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Ayten Çiçek'in durumunun ağır olduğu Rus uyruklu Novıkova Alena Yuryevna'nın ise vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Türk vatandaşı kadın2 turistten birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Öte yandan yaşanan feci kaza kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde otel önünde duran araçtan inen müşterinin aracını valeye teslim ettiği görülüyor. Görüntülerde direksiyona geçen valenin aracı çalıştırdığı anda, otomobilin aniden hızlandığı görülüyor. Görüntülerde otomobilin sokak içerisinde yürüyen bir turiste çarptığı ve sonra üzerinden geçtiği görülüyor. Duramayan aracın bu sırada başka bir turiste de çarptığı ardından ise yolun öbür tarafında önce kaldırıma çıktığı ardından ise duvara çarparak durduğu görülüyor.

İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı - Son Dakika Haberleri
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