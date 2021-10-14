Gayrisafi Milli Hasıla 2020 yılında yüzde 17,5 arttı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gayrisafi Milli Hasıla 2020 yılında yüzde 17,5 arttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Gayrisafi Milli Hasıla 2020 yılında yüzde 17,5 arttı

Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17,5 artarak 4 trilyon 982 milyar 603 milyon 819 bin TL oldu.

Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17,5 artarak 4 trilyon 982 milyar 603 milyon 819 bin TL oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Kurumsal Sektör Hesapları verilerini açıkladı. Buna göre, Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17,5 artarak 4 trilyon 982 milyar 603 milyon 819 bin TL oldu.

Mali olmayan şirketlerin 2020 yılı katma değer içindeki payı yüzde 57,9 oldu

Mali olmayan şirketler, toplam ekonomide üretilen katma değere en fazla katkıyı yapan sektör oldu. Mali olmayan şirketlerin toplam katma değer içindeki payı yüzde 57,9 olarak gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla hanehalkı ile genel devlet takip etti.

Toplam gayrisafi tasarrufun GSYH'ye oranı 2020 yılında yüzde 26,8 oldu

Toplam gayrisafi tasarrufun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı 2020 yılında toplam ekonomi için yüzde 26,8 oldu. Bu oran mali olmayan şirketler için yüzde 16,7, hanehalkı için yüzde 7, mali şirketler için yüzde 4,1 ve genel devlet için yüzde -0,9 oldu.

Gayrisafi hanehalkı tasarruf oranı 2020 yılı için yüzde 10,9 oldu

Hanehalkı tasarrufunun harcanabilir gelire oranı olarak tanımlanan tasarruf oranı, 2019 yılında yüzde 12,8 iken 2020 yılında yüzde 10,9 oldu.

Net borç verme/ Net borç alma işleminin GSYH'ye oranı toplam ekonomi için 2020 yılında yüzde -5,1 oldu

Toplam ekonomi 2019 yılında GSYH'nin yüzde 1'i ile net borç veren konumunda iken 2020 yılında yüzde 5,1'i ile net borç alan pozisyonunda oldu.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Milli Savunma Bakanı Akar: '(Suriye'nin kuzeyindeki terör saldırıları) Gereken ne varsa yeri, zamanı gelince Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde...

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Suriye'nin kuzeyindeki terör saldırıları) Gereken ne varsa yeri, zamanı gelince Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde...

 MİT, Van'daki İran ajan şebekesini çökertti

MİT, Van'daki İran ajan şebekesini çökertti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu
Magazin Nihal Yalçın Seda Sayan Numan Kurtulmuş
Spor Ozan Tufan
Tüm Haberler Numan Kurtulmuş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gayrisafi Milli Hasıla 2020 yılında yüzde 17,5 arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 10:46:11. #1.11#