Gayrettepe metro istasyonunda arızalanan merdivenler kuyruk oluşturdu
AA / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel
Gayrettepe metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinin arızalanması nedeniyle istasyonda yolcu yoğunluğu oluştu.
Gayrettepe metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinin arızalanması nedeniyle istasyonda yolcu yoğunluğu oluştu.
Alınan bilgiye göre, Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı Gayrettepe istasyonundaki yürüyen merdivenler arızalandı.
İstasyondan çıkmak ve trene gitmek isteyen vatandaşlar, asansörlerle yöneldi. Önünde kuyruk oluşan asansörlerin de yetersiz kalmasıyla kalabalık, normal merdivenleri kullandı.
Arızanın giderilmesinin ardından yürüyen merdivenlerin çalışmasıyla istasyondaki yoğunluk normale döndü.
AA / İlyas Kaçar - Son Dakika Haberleri
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