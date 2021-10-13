Gastro Afyon 3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali'nin Son Lansmanı Afyonkarahisar'da Yapıldı

AFYON (Habermetre) - Valiliğimiz, Afyonkarahisar Belediyesi ve Türkiye Aşçılar Federasyonu himayesinde 14 - 17 Ekim'de Afyonkarahisar Belediyesi Festival ve Spor Merkezi'nde (Motor Sporları alanı) gerçekleşecek Gastro Afyon 3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali'nin son lansmanı yapıldı.

3 gün sürecek festival için Ankara ve İstanbul'un ardından son lansman toplantısı Afyonkarahisar'da yapıldı. Türkiye ve dünyadan şeflerin, yerli ve yabancı basın temsilcilerinin, üniversitelerin, gastronomi yazarlarının bir araya geleceği Gastro Afyon 3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali; workshop'lar, söyleşiler, atölye çalışmaları, yarışmalar, konserler gibi çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, tüm Türkiye'yi 14-17 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek lezzet festivaline davet etti.

Afyonkarahisar'ın Adını En İyi Şekilde Duyuracağız

Daha sonra söz alan Vali Gökmen Çiçek, İscehisar ilçesi Çatağıl Köyü'nde yaşanan elim kazada hayatlarını kaybeden öğrencilerin herkesi hüzne boğduğunu ifade etti. Bu acının gölgesinde bir festival yapılacağını söyleyen ve aslında bu festivalin UNESCO ile yapılan sözleşme gereği yapılması zorunlu bir festival olduğunu altını çizen Vali Gökmen Çiçek: "Afyonkarahisar son zamanlarda büyük bir değişim ve gelişim gösterdi. Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan, herkesin gıptayla baktığı, el birliğiyle çok başarılı işlerin ortaya çıktığı bir şehir. Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye ve dünya çapında büyük ses getirdi. Ardından Gastronomi Evi açıldı. Frig Ultra Maratonu derken bugünde Gastro Afyon 3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali'nin lansmanını yapıyoruz. Dolu dolu etkinliklerle geçen sürecin sonunda inşallah bu festival de güzel bir final olur. Şehrimizin UNESCO tescili almasında, tüm Türkiye'de Gastronomi ile anılmasında en başından itibaren emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Afyonkarahisar Belediye Başkanımızın şahsında Afyonkarahisar Belediyesini tebrik ediyor, kutluyorum. Gerçekten bir yıl boyunca İl Valisi olarak şahit oldum. Hiçbir şeyi ihmal etmeden gece gündüz bu işin başarılı olması için bu unvanı elimizde tutabilmek için mücadele ettiler. İnşallah bu festivalde Afyonkarahisar'ın adını tekrardan en iyi şekilde duyururuz diye temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

UNESCO Gastronomi Standartı Belirleme Kurulu tarafından gıda üretimi yapan işletmeleri belli bir üretim standardına kavuşturmak amacıyla verilen ve bu kriterli sağlayan otel yetkililerine Afyonkarahisar Unesco Gastronomi Standartı Belgeleri takdim edildi.

Toplu hatıra fotoğrafının ardından lansman sona erdi.

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