Garanti BBVA'dan 9 milyar 71 milyon TL net kar

Garanti BBVA, yılın 9 ayında 9 milyar 71 milyon 591 bin TL net Kar elde etti.

Garanti BBVA açıklamasına göre, banka 30 Eylül 2021 tarihli finansal tablolarını açıkladı.

Bankanın konsolide finansal tablolarına göre, yılın 9 ayında net karı, 9 milyar 71 milyon 591 bin TL, aktif büyüklüğü 630 milyar 848 milyon 420 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 499 milyar 840 milyon 175 bin TL oldu.

Garanti BBVA'nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti; aktiflerin yüzde 68'i mevduatlar ile fonlanıyor. Mevduat tabanı yılın ilk 9 ayında yüzde 20 büyüme ile 428 milyar 204 milyon 119 bin TL oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan Bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 15,65, özkaynak karlılığı yüzde 19,2, aktif karlılığı ise yüzde 2,2 seviyelerinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, küresel salgının etkilerini yaşamaya devam ettikleri 2021 yılının dokuz ayını başarılı sonuçlarla kapattıklarını belirtti.

Yeni gelişmeler ışığında sürekli iyileştirdikleri iş süreçleri ve ürünleri sayesinde sermaye yaratarak büyümeye devam ettiklerini aktaran Baştuğ, müşterilerin yaşadığı bankacılık deneyimini iyileştirdiklerini sorumlu bankacılık alanında attıkları somut adımlarla yarattıkları etkinin kapsamını genişlettiklerini dile getirdi.

2021 yılının dokuz ayında TL kredilerinin yüzde 22 büyüyerek 253 milyar TL seviyesine ulaştığını bildiren Baştuğ, iç talebin güçlü devam ettiği bu dönemde, tüzel ve bireysel portföyde dengeli ve istikrarlı büyümeye devam ederek TL kredilerde pazar payını yıl başından bu yana 1 puan artırarak yüzde 10,6 seviyesine getirdiklerini ve özel bankalar arasında liderliğe yükseldiklerini vurguladı.

Geçmiş dönemlerden gelen tedbirli ve proaktif yaklaşımları nedeniyle, kredileri doğru ve şeffaf sınıflandırarak, aktif kalitelerini çok net ve görünür kıldıklarını belirten Baştuğ, aktif kalitelerini dönemsel olarak sürekli iyileştirdiklerini kaydetti.

Baştuğ, bu ihtiyatlı duruş ve güçlü sermayelerinin kesintisiz bir şekilde ekonomiye katkı sağlayarak büyümelerine imkan verdiğini belirtti.

-"Aktif bilanço yönetimi kadar, dijitalleşme de uzun yıllardır Garanti BBVA'yı sektöründe ayrıştıran önemli özelliklerinden biri"

Baştuğ, aktif bilanço yönetimi kadar, dijitalleşmenin de uzun yıllardır Garanti BBVA'yı sektöründe ayrıştıran önemli özelliklerinden bir tanesi olduğunu aktardı.

Müşterilere uçtan uca eksiksiz dijital deneyim yaşatmak için yatırımlarımıza aralıksız devam ettiklerini dile getiren Baştuğ, "Garanti BBVA Mobil'de 10 milyon kullanıcıyı aştık ki bu bankalar arasında şu anki en yüksek aktif mobil müşteri sayısı. Uzaktan müşteri edinimi süreciyle beraber gerek Banka gerekse Garanti BBVA Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ) olarak ürettiğimiz kolay çözümlerle bugüne kadar ulaşamadığımız müşterilere de erişebiliyoruz.

Türkiye'nin ilk FinTek'lerinden biri diyebileceğimiz Garanti BBVA Ödeme Sistemleri bugün 9 farklı bankaya da hizmet sağlıyor. Yıllardır yatırım yaptığımız teknolojik altyapımızın gücünü gösteren dijital ödeme uygulamamız Garanti Pay'e kayıtlı 25 milyon kart bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Baştuğ, firmaların teknolojideki gelişmelere kayıtsız kalamadıkları gibi, iklim krizi ve yarattığı etkileri de aynı şekilde göz ardı etmemesi gerektiğini düşündüğünü vurguladı.

Bu kapsamda hem Türkiye'de hem de dünyada pek çok ilki gerçekleştirerek iş dünyasının dönüşümüne öncülük ettiklerini belirten Baştuğ, şunları kaydetti:

"Kısa bir süre önce Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmak için tüm finansal sistemin harekete geçirilmesini destekleyen ve Birleşmiş Milletler tarafından kurulan Net-Sıfır Bankacılık Birliği'nin Türkiye'den ilk ve tek imzacısı olduk. Birleşmiş Milletler tarafından kurulan Net-Sıfır Bankacılık Birliği, küresel bankacılık varlıklarının yaklaşık yüzde 40'ını temsil eden ve 2050'ye kadar borç verme ve yatırım portföylerini net sıfır emisyonla uyumlu hale getirmeyi taahhüt eden 36 ülkeden 84 bankayı bir araya getiriyor.

İklim krizi etkilerini çok çeşitli alanlarda gösteriyor. Deniz ekosisteminde yaşayan binlerce canlı türünü etkileyen müsilaj sorunu hepimizin hafızasında. Bu nedenle denizlerimizin temizlenmesi ve daha da önemlisi deniz temizliği konusunda gelecek nesillerin eğitilmesi ve farkındalığın artırılması için TURMEPA'yla birlikte Mavi Nefes Projesi'ni hayata geçirdik.

Bu projeyle Marmara Denizi'ndeki ekosistem başta olmak üzere gelecek kuşaklara daha temiz denizler bırakmayı hedefliyoruz. Garanti BBVA olarak, sadece ekonomide yarattığımız etkiye değil; çevreye, sosyal hayata ve teknolojiye kattığımız değeri de önemsiyor ve bu bilinçle hareket ediyoruz."

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