Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar sonbahar renklerine büründü - Haberler
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Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar sonbahar renklerine büründü

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar sonbahar renklerine büründü

Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar, sonbaharın gelişiyle yeşilin yanı sıra turuncu, sarı ve kırmızının farklı tonlarıyla renk cümbüşü yaşatıyor.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar, sonbaharın gelişiyle yeşilin yanı sıra turuncu, sarı ve kırmızının farklı tonlarıyla renk cümbüşü yaşatıyor.

Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere ve Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yeniköy mahallelerinde bulunan ormanlar, sonbaharda doğaya yansıyan yeşil, sarı, turuncu ve kırmızının farklı tonlarıyla göz alıcı güzelliğe kavuştu.

Her mevsim farklı güzelliği ile dikkati çeken ormanlar, sonbaharda renk cümbüşü oluşturuyor.

Doğaseverler ile amatör fotoğrafçılar, renk cümbüşünün doğaya ayrı bir güzellik kattığı ormanlık alanda hem yürüyüş yapmanın hem de fotoğraf çekmenin keyfini yaşıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Tekirdağ'ın sonbaharın gelişiyle eşsiz bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Fotoğraf tutkunu ve doğaseverlerin özellikle hafta sonları kenti ziyarete geldiğini anlatan Hacıoğlu, şöyle konuştu:

"İstanbul'a en yakın turizm merkezi olan kentimiz her mevsim bir başka güzel. Hazan mevsiminin güzellikleri de bambaşka. Ormanlarda doğada adeta bir renk cümbüşü yaşanıyor. Doğa tutkunları bu eşsiz güzellikleri görmek için ilimize gelmeye devam ediyor. Yeşilden sarıya uzanan tüm renk tonlarını aynı karede bulabilmek mümkün. Ziyaretçiler ilimizi sonbaharda mesken tutmuş durumda."

Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar sonbahar renklerine büründü

Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar sonbahar renklerine büründü

Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar sonbahar renklerine büründü

Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar sonbahar renklerine büründü

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar sonbahar renklerine büründü - Haberler
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