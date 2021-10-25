Gana'nın başkenti Akra'da motosiklet kullanımı geçici olarak yasaklandı - Haberler
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Gana'nın başkenti Akra'da motosiklet kullanımı geçici olarak yasaklandı

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Gana'nın başkenti Akra'da motosiklet kullanımı geçici olarak yasaklandı

Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın başkenti Akra'da artan kazalar nedeniyle 1 Kasım'dan itibaren motosiklet kullanımına geçici olarak yasak getirildiği bildirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın başkenti Akra'da artan kazalar nedeniyle 1 Kasım'dan itibaren motosiklet kullanımına geçici olarak yasak getirildiği bildirildi.

Greater Akra Bölge Bakanı Henry Quartey, yaptığı açıklamada, artan kazalar nedeniyle, kolay ulaşım aracı olarak hizmet veren ve"Aboboya" olarak isimlendirilen motosikletlerin Akra'da kullanılmasına 1 Kasım'dan itibaren izin verilmeyeceğini belirtti.

Motosikletçilere 1 hafta süre verildiğini kaydeden Quartey, "Bu karar 90 günden sonra yeniden değerlendirilecek." dedi.

Quartey, 1 Kasım'dan itibaren bu yasağı çiğneyen motosikletçilerin mahkemeye sevk edileceğini ifade etti.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
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