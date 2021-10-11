Gana kuraklık tehdidine karşı 20 milyon fidan dikecek - Haberler
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Gana kuraklık tehdidine karşı 20 milyon fidan dikecek

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Gana kuraklık tehdidine karşı 20 milyon fidan dikecek

Batı Afrika ülkesi Gana, kuraklık tehdidine karşı başlatılan "Yeşil Alan" kampanyası kapsamında 20 milyon fidan dikecek.

Batı Afrika ülkesi Gana, kuraklık tehdidine karşı başlatılan "Yeşil Alan" kampanyası kapsamında 20 milyon fidan dikecek.

Gana Arazi ve Doğal Kaynaklar Bakan Yardımcısı Benito Owusu-Bio, yaptığı açıklamada, ülkede başlatılan "Yeşil Alan" kampanyası kapsamında 20 milyon fidan dikeceklerini belirtti.

Projeyi ormanların yok olmasını da önlemek için başlattıklarını işaret eden Owusu-Bio, ülke genelinde 2040 yılına kadar 1 milyar fidan dikmeyi hedeflediklerini söyledi.

Gana bu proje kapsamında haziranda bir günde 5 milyon fidan dikmişti.

İklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle karşılaşan çok sayıda Afrika ülkesi son yıllarda kuraklığın ve çölleşmenin önüne geçmek için yeşillendirme kampanyaları düzenliyor.

Ruanda, çölleşmeyle mücadele için 43 milyon fidan dikeceklerini duyurmuştu.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
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