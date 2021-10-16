Gana ile Japonya sağlık alanında iş birliği yapacak

Batı Afrika ülkesi Gana ile Japonya arasında sağlık alanında iş birliği anlaşması imzalandığı bildirildi.

Gana Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Yardımcısı Alhaji Mahama Asei Seini ile Japonya'nın Akra Büyükelçisi Tsutomu Himeno, başkent Akra'da anlaşmaya imza attı.

Anlaşmaya göre Japonya, Gana'daki 90 ilçede insanlara kaliteli sağlık hizmeti sunacak.