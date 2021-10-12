Gana'da her gün 52 kişiye HIV bulaşıyor - Haberler
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Gana'da her gün 52 kişiye HIV bulaşıyor

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Gana'da her gün 52 kişiye HIV bulaşıyor

Batı Afrika ülkesi Gana'da her gün yaklaşık 52 kişinin İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV) ile enfekte olduğu bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Gana'da her gün yaklaşık 52 kişinin İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü ( Hıv ) ile enfekte olduğu bildirildi.

Gana AIDS Komisyon Direktör Dr. Kyeremeh Atuahene, yaptığı açıklamada, ülkede gün geçtikçe HIV taşıyan kişi sayısının artmaya devam ettiğini belirtti.

Atuahene, ülkede her gün yaklaşık 52 kişinin HIV taşıdığını kaydederek, geçen sene ülke genelinde 346 bin 120 kişinin HIV testinin pozitif çıktığını söyledi.

Gana'da çoğu kişinin HIV/AIDS testi yapmaktan korktuğunu dile getiren Atuahene, bu nedenle ülkede 142 binden fazla kişinin virüsü taşıdığını bilmediğini belirtti.

Atuahene, son zamanlarda her 5 HIV vakasından 1'inin genellikle 15-24 yaş arası gençler olduğunun altını çizerek, "Bu duruma ebeveynlerin, çocuklarına bu yaşta neler yapacağını konusunda iyi ders vermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
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