Gana 1,3 milyon doz Kovid-19 aşısı teslim aldı - Haberler
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Gana 1,3 milyon doz Kovid-19 aşısı teslim aldı

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Gana 1,3 milyon doz Kovid-19 aşısı teslim aldı

Gana'ya, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından 1,3 milyon doz ulaştı.

Gana'ya, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından 1,3 milyon doz ulaştı.

ABD tarafından, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) yardımıyla gönderilen 1,3 milyon doz aşı, başkent Akra'da yetkililere teslim edildi.

ABD, daha önce Kovid-19 ile mücadele kapsamında Gana'ya 1,2 milyon doz Moderna aşısı göndermişti.

Gana şimdiye kadar toplam 5,3 milyon Kovid-19 aşısı teslim aldı.

Yıl sonuna kadar 20 milyon kişiye aşı yapılması hedefleniyor

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, yaptığı açıklamada, bu ayın sonuna kadar ülkeye daha fazla aşı geleceğini ve yıl sonuna kadar 20 milyon kişiye aşı yapmayı hedeflediklerini belirtmişti.

Yaklaşık 31 milyon nüfusa sahip Gana'da, salgının başından bu yana 128 bin 368 kişi virüse yakalandı, bunlardan 124 bin 514'ü sağlığına kavuştu, 1158 kişi yaşamını yitirdi.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
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