Gamze Pala'nın katil zanlısına müebbet hapis cezası - Haberler
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Gamze Pala'nın katil zanlısına müebbet hapis cezası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gamze Pala'nın katil zanlısına müebbet hapis cezası -Rize'de Gamze Pala cinayetinin katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Rize'nin Fındıklı ilçesinde 1 yıl önce vahşice öldürülen Gamze Pala'nın katil zanlısı Savaş Dalançıkar ağırlaştırılmış hapis müebbet cezasına çarptırıldı.

RİZE (İHA) - Gamze Pala'nın katil zanlısına müebbet hapis cezası

- Rize'de Gamze Pala cinayetinin katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

RİZE - Rize'nin Fındıklı ilçesinde 1 yıl önce vahşice öldürülen Gamze Pala'nın katil zanlısı Savaş Dalançıkar ağırlaştırılmış hapis müebbet cezasına çarptırıldı.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde 15 Eylül 2020 tarihinde, Öğretmenevi resepsiyonunda çalışan 44 yaşındaki Gamze Pala isimli kadını saplantı derecesinde karşılıksız seven ve kendisine sosyal medya üzerinden cevap alamamasına rağmen defalarca mesaj atan, görüşme talebine karşılık bulamayınca ise önce kurşunlayan sonra ise vahşice boğazını keserek öldüren 39 yaşındaki Savaş Dalançıkar karar duruşması için hakim karşısına çıktı.

Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile duruşmaya katılan katil zanlısı Dalançıkar, savunmasında "Olay tarihinde bir anlık öfkeme kapıldım ve bu olayı gerçekleştirdim, mahkemenin adaletine sığınıyorum" dedi.

Sanığa hangi öfke haliyle olayı gerçekleştirdiği sorulunca ise "Esasen ben hayatta en çok maktulü seviyordum, yine en çok onu seveceğim. Olay tarihinden önceki bir tarihte parmağında bir yüzük görmüştüm. Buna dayanamadım" ifadelerini kullandı.

Dalançıkar'a mahkeme heyeti tarafından "Tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Gamze Pala'nın katil zanlısına müebbet hapis cezası

Gamze Pala'nın katil zanlısına müebbet hapis cezası

Gamze Pala'nın katil zanlısına müebbet hapis cezası

Gamze Pala'nın katil zanlısına müebbet hapis cezası
İhlas Haber Ajansı / Hasan Fehmi Demir - Son Dakika Haberleri
Gamze Pala'nın katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Gamze Pala'nın katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

 Kız kardeşini öldürdüğü iddia edilen sanığa müebbet hapis cezası

Kız kardeşini öldürdüğü iddia edilen sanığa müebbet hapis cezası
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Haber: Gamze Pala'nın katil zanlısına müebbet hapis cezası - Haberler
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