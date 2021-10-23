Gambiyalılar Eğirdir'de elma topladı

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Eğirdir ilçesine eğitim ve turizm amaçlı gelen yaklaşık 250 Gambiyalı, devam eden elma hasadına katıldı.

Türkiye'nin elma bahçesi olarak bilinen ilçede elma toplayan öğrenciler, neşeli dakikalar yaşadı.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'ün ev sahipliğin de Eğirdir Gölü'nde elektrikli tekne gezisi de yapan Gambiyalılar daha sonra şehir merkezinde dans etti.

Dünyanın bir ucundan Eğirdir'e gelen Gambiyalı gençleri ilçede ağırlamaktan oldukça mutlu olduklarını dile getiren Gök, "Misafirlerimiz her zaman başımızın tacıdır." dedi.