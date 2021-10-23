Gambiyalılar Eğirdir'de elma topladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gambiyalılar Eğirdir'de elma topladı

AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel
Gambiyalılar Eğirdir'de elma topladı

Isparta'nın Eğirdir ilçesine eğitim ve turizm amaçlı gelen yaklaşık 250 Gambiyalı, devam eden elma hasadına katıldı.

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Eğirdir ilçesine eğitim ve turizm amaçlı gelen yaklaşık 250 Gambiyalı, devam eden elma hasadına katıldı.

Türkiye'nin elma bahçesi olarak bilinen ilçede elma toplayan öğrenciler, neşeli dakikalar yaşadı.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'ün ev sahipliğin de Eğirdir Gölü'nde elektrikli tekne gezisi de yapan Gambiyalılar daha sonra şehir merkezinde dans etti.

Dünyanın bir ucundan Eğirdir'e gelen Gambiyalı gençleri ilçede ağırlamaktan oldukça mutlu olduklarını dile getiren Gök, "Misafirlerimiz her zaman başımızın tacıdır." dedi.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri
İstanbul'da 'kokarca böceği' kabusu! Arı gibi ses çıkarıp kokarca gibi kokuyor

İstanbul'da 'kokarca böceği' kabusu! Arı gibi ses çıkarıp kokarca gibi kokuyor

 Kaş kıyılarını yakıcı denizanası istila etti! Uzman isim 'Dokunan hastanelik olur' diyerek uyardı

Kaş kıyılarını yakıcı denizanası istila etti! Uzman isim "Dokunan hastanelik olur" diyerek uyardı

 Türkiye'nin göz bebeği konumundaki Tuz Gölü 30 yıla kadar tamamen yok olabilir

Türkiye'nin göz bebeği konumundaki Tuz Gölü 30 yıla kadar tamamen yok olabilir
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title