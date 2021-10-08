Gambiyalı diplomat Touray, ECOWAS'ın yeni komisyon başkanı oldu - Haberler
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Gambiyalı diplomat Touray, ECOWAS'ın yeni komisyon başkanı oldu

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Gambiyalı diplomat Touray, ECOWAS'ın yeni komisyon başkanı oldu

Gambiyalı diplomat Omar Touray, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) yeni komisyon başkanı oldu.

Gambiyalı diplomat Omar Touray, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) yeni komisyon başkanı oldu.

Gambiya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen ECOWAS Bakanlar Konseyinin Kurumsal Reforma İlişkin Olağanüstü Oturumunda Touray'ın yeni ECOWAS komisyonu başkanı olarak seçildiği belirtildi.

Touray'ın 2022-2026 döneminde görev yapacağı ifade edilen açıklamada, kendisinin komisyonun üst mevkilerinde yer alan ilk Gambiyalı olacağı belirtildi.

15 üyeli Batı Afrika bloku olan ECOWAS, 1975'te yılında bölgesel entegrasyon için kurulmuştu.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
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