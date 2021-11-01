Gambiya'nın sürgündeki eski lideri Jammeh, mevcut başkan ile ittifakı reddetti

Gambiya'nın sürgünde yaşayan eski Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh, mevcut Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile ittifakı reddetti.

Ulusal basındaki haberler e göre, Gambiya'da 4 Aralık'ta düzenlenecek genel seçimler yaklaşırken; Jammeh, Barrow ile güçlerini birleştirme teklifini kabul etmedi.

Jammeh, telefon üzerinden yaptığı açıklamada, destekçilerine, partisi ve mevcut başkan Barrow'un partisinin ittifak kurma teklifinin rızası dışında olduğunu belirtti.

Kendisini partisinin "meşru lideri" ilan eden Jammeh, partisi olan Yurtsever Yenilenme ve Yapılanma Birliğinin (APRC), halefi ile ittifak kurduğu için liderini görevden aldığını söyledi.

Yahya Jammeh, "Bugünden itibaren, APRC tüzüğünde belirtildiği gibi APRC partisinin tam liderliğini aldığımı açıkça belirtmek istiyorum." dedi.

APRC ile Adama Barrow'un partisi, 4 Aralık'ta düzenlenecek genel seçimlere hazırlık kapsamında ittifak kurmuştu.

Ülkeyi 22 yıl boyunca yönetmişti

Jammeh, 22 Temmuz 1994'te askeri darbeyle Gambiya'da yönetimi devralmış ve 22 yıl boyunca ülkeyi yönetmişti.

Yahya Jammeh, iktidarında "işkence, tecavüz ve infaz" gibi çeşitli hak ihlalleri iddialarıyla suçlanmış ve 1 Aralık 2016'daki Cumhurbaşkanı seçiminde rakibi Adama Barrow'a yenilmişti.

Sonuçları kabul etmeyen Jammeh, daha sonra iktidarı bırakması yönündeki çağrıları da reddetmişti.

Görevi Barrow'a 19 Ocak 2017'de devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta 90 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.

Sonrasında baskılara dayanamayan Jammeh, 21 Ocak 2017'de ülkeden ayrılarak Ekvator Ginesi'ne gitmişti.

Jammeh, mayısta, yakında ülkeye geri döneceğini duyurmuştu.

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