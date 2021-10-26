Gambiya, Kovid-19 nedeniyle kapattığı sınırlarını yaklaşık 2 yıl sonra açtı

Batı Afrika ülkesi Gambiya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapalı tuttuğu sınırlarını yaklaşık 2 yıl sonra uluslararası ziyaretçilere açtı.

Ulusal basında yer alan haberler e göre, Gambiya'nın başkent Banjul'a 2 yıl aradan sonra ilk uçuşlar Londra ve Dubai'den gerçekleşti.

Banjul Uluslararası Havalimanı'na inen 136 kişiyi Gambiya Turizm Bakanlığı ve Turizm Kurulu yetkilileri karşıladı.

Gambiya Turizm Kurulu Genel Müdürü Abubacarr Camara, ülkeye gelen ziyaretçilerin bu yılki turizm sezonunun iyiye gideceğine işaret ettiğini belirtti.

Ülkenin temel gelir kaynaklarından birinin turizm olduğunu dile getiren Camara, "Bizim için 2 yıl çok zor geçti. Turizm denilince kaliteli tesisler olması gerekiyor ve bu nedenle otellerin çoğu konaklamaya hazır hale geldi." dedi.

Camara, havalimanında sağlık ekiplerinin bulunduğunu ve ülkeye gelen tüm ziyaretçilere Dünya Sağlık Örgütünün Kovid-19 protokollerinin uygulanacağını ifade etti.

Yaklaşık 2,4 milyon nüfusa sahip Gambiya'da salgının başından bu yana 9 bin 959 kişi virüse yakalandı, 340 kişi yaşamını yitirdi.

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