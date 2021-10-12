Galatasaray'ı stat sponsorluğu süresi geçtiğimiz günlerde sona ermiş ve yeni sponsorun kim olacağı merak ediliyor. Sarıkırmızılı kulüpten gel açıklama ile yeni sponsor açıklandı. Peki, Galatasaray stat sponsoru kim oldu? Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

GALATASARAY STAT SPONSORU KİM OLDU?

Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Timur Şehircilik Planlama A.Ş arasında 5 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplamda 10 (5+5) sezon için 725.000.000 TL + KDV değerinde stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalanmıştır.

İşbu tutarın 652.500.000 TL + KDV'si şirketimize, geri kalan 72.500.000 TL + KDV ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ödenecektir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

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