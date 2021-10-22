UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında Lokomotiv Moskova ile karşılaşan temsilcimiz Galatasaray, zorlu Rus ekibi karşısında 1-0 galip geldi. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşma ile ilgili internette en çok "Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı golleri kimler attı?Galatasaray Avrupa Ligi maçı ne oldu?" soruları araştırıldı. Tüm detaylar haberimizde.

GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray, Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova ile karşılaştığı mücadeleden 1-0 galibiyet ile ayrıldı.

GALATASARAY MAÇI GOLLERİ KİMLER ATTI?

Galatasaray ile Lokomotiv Moskova maçındaki tek golü 82. dakika genç yetenek Kerem Aktürkoğlu attı.

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI!

4 Kasım 19.45 | Galatasaray-Lokomotiv

25 Kasım 19.45 | Galatasaray-Marsilya

9 Aralık 22.00 | Lazio-Galatasaray

GALATASARAY KAÇINCI SIRADA?

1- GALATASARAY: 7

2- Lazio: 4

3- Marsilya: 3

4- Lokomotiv Moskova: 1

Haberler.com - Gündem