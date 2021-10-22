Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı golleri kimler attı? Galatasaray Avrupa Ligi maçı ne oldu?
Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans gösteren Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Peki, Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı golleri kimler attı? Galatasaray Avrupa Ligi maçı ne oldu?
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında Lokomotiv Moskova ile karşılaşan temsilcimiz Galatasaray, zorlu Rus ekibi karşısında 1-0 galip geldi. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşma ile ilgili internette en çok "Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı golleri kimler attı?Galatasaray Avrupa Ligi maçı ne oldu?" soruları araştırıldı. Tüm detaylar haberimizde.
GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Galatasaray, Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova ile karşılaştığı mücadeleden 1-0 galibiyet ile ayrıldı.
GALATASARAY MAÇI GOLLERİ KİMLER ATTI?
Galatasaray ile Lokomotiv Moskova maçındaki tek golü 82. dakika genç yetenek Kerem Aktürkoğlu attı.
GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI!
4 Kasım 19.45 | Galatasaray-Lokomotiv
25 Kasım 19.45 | Galatasaray-Marsilya
9 Aralık 22.00 | Lazio-Galatasaray
GALATASARAY KAÇINCI SIRADA?
1- GALATASARAY: 7
2- Lazio: 4
3- Marsilya: 3
4- Lokomotiv Moskova: 1