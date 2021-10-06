Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda? - Haberler
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Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda?

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Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi E grubunda mücadele eden Galatasaray, üçüncü hafta maçında Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçını merak eden kullanıcılar Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta? diye aratıyor. Peki, Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi E grubunda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, ikinci hafta maçında, Olimpik Marsilya ile Marsilya'daki Velodrome Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona ererken sarı kırmızılılar, puanını 4'e yükselterek gruptaki liderliğini sürdürdü. Beraberliğin ardından Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Peki, Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda? İşte detaylar haberimizde...

GALATASARAY-LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi E grubunda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, ikinci hafta maçında, Olimpik Marsilya ile Marsilya'daki Velodrome Stadı'nda karşı karşıya geldi. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona ererken sarı kırmızılılar, puanını 4'e yükselterek gruptaki liderliğini sürdürdü. Beraberliğin ardından Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Fatih Terim'in öğrencileri, grubun üçüncü haftasında Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Galatasaray zorlu deplasmanda üç puan almak için mücadele edecek.

GALATASARAY-LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı, 21 Ekim Perşembe günü oynanacak.

Sarı kırmızılıların heyecanla beklediği karşılaşma, 22:00'de başlayacak ve dijital yayın platformu Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

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Haber: Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda? - Haberler
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