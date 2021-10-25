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Galatasaray ligde 3 maç sonra kaybetti

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Galatasaray ligde 3 maç sonra kaybetti

Derbide Beşiktaş'a mağlup olan Galatasaray, Süper Lig'de 3 maç sonra kaybetti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Derbide Beşiktaş'a mağlup olan Galatasaray, Süper Lig'de 3 maç sonra kaybetti.

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Derbiden yenilgiyle ayrılan sarı-kırmızılıların ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Aslan bu mücadele öncesinde en son Kayserispor'a deplasmanda mağlup olmuş ardından oynadığı Göztepe, Çaykur Rizespor ve Konyaspor müsabakalarından galip ayrılmıştı.

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