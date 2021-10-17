Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede oynanacak? Galatasaray - Konyaspor maçı şifresiz mi?
Spor Toto Süper Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray - Konyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Spor Toto Süper Lig'de haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray - Konyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, nerede oynanacak, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Spor Toto Süper Lig'de heyecanla beklenen müsabakada Galatasaray - Konyaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Galatasaray - Konyaspor maçı şifresiz mi? Galatasaray - Konyaspor maçı hakemi kim? Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede oynanacak sorularının yanıtları araştırıldı.
Galatasaray - Konyaspor karşılaşması, Spor Toto Süper Lig maçı, 17 Ekim 2021 Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.
Galatasaray - Konyaspor maçı, Bein Sports 1 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
Galatasaray - Konyaspor maçını izlemek için beİN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
Karşılaşma; İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.