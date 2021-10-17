Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede oynanacak? Galatasaray - Konyaspor maçı şifresiz mi?

Spor Toto Süper Lig'de heyecanla beklenen müsabakada Galatasaray - Konyaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Galatasaray - Konyaspor maçı şifresiz mi? Galatasaray - Konyaspor maçı hakemi kim? Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede oynanacak sorularının yanıtları araştırıldı.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Konyaspor karşılaşması, Spor Toto Süper Lig maçı, 17 Ekim 2021 Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Konyaspor maçı, Bein Sports 1 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray - Konyaspor maçını izlemek için beİN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma; İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

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