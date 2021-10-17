Galatasaray - Konyaspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 17 Ekim Pazar Galatasaay - Konyaspor maçının gollerini kim attı? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray - Konyaspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 17 Ekim Pazar Galatasaay - Konyaspor maçının gollerini kim attı?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Galatasaray - Konyaspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 17 Ekim Pazar Galatasaay - Konyaspor maçının gollerini kim attı?

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Maçın sona ermesinin ardından izleyiciler, Galatasaray - Konyaspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 17 Ekim Pazar Galatasaay - Konyaspor maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Galatasaray - Konyaspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 17 Ekim Pazar Galatasaay - Konyaspor maçının gollerini kim attı? İşte tüm detaylar...

Galatasaray - Konyaspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 17 Ekim Pazar Galatasaay - Konyaspor maçının gollerini kim attı? Galatasaray - Konyaspor kaç puanda? Galatasaray - Konyaspor ilk 11'de kimler var? Galatasaray - Konyaspor ligde kaçıncı sırada? Galatasaray - Konyaspor maç özeti yayınlandı mı?

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç Galatasaray'ın 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Maçtaki tek golü 4. dakikada Mostafa Mohamed kaydetti.

MAÇ SONUCU: 1- 0

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Galatasaray - Konyaspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 17 Ekim Pazar Galatasaay - Konyaspor maçının gollerini kim attı?

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANDI?

Karşılaşma; İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanandı.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Şahap Kavcıoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Edis Burak Sergen Nihal Yalçın Tamer Karadağlı
Spor Hamit Altıntop Muslera Serdar Aziz Burak Elmas Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Galatasaray - Konyaspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 17 Ekim Pazar Galatasaay - Konyaspor maçının gollerini kim attı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 18:52:56. #1.17#