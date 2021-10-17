Galatasaray - Konyaspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 17 Ekim Pazar Galatasaay - Konyaspor maçının gollerini kim attı?

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GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç Galatasaray'ın 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Maçtaki tek golü 4. dakikada Mostafa Mohamed kaydetti.

MAÇ SONUCU: 1- 0

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GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANDI?

Karşılaşma; İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanandı.

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