Galataport İstanbul'dan Cumhuriyet Bayramı için 3 etkinlik

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un tarihi limanını yeniden canlandıran Galataport İstanbul, 200 yıl sonra yeniden açılan rıhtımında Cumhuriyet Bayramı'nda ardı ardına 3 büyük kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Galataport'tan yapılan açıklamaya göre Galataport İstanbul, rıhtımda tüm İstanbullulara ve şehrin ziyaretçilerine 29 Ekim'in coşkusunu yaşatacak.

Etkinlikler kapsamında, Türkiye'deki çeşitli konservatuvarların 11-18 yaş grubundan 39 öğrenciyi bir araya getiren Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), 17.00-18.00 saatleri arasında Rıhtım Meydanı'nda Cumhuriyet Konseri ile müzikseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde hayata geçirilen "Beyoğlu Kültür Yolu" kapsamındaki Galataport İstanbul'da, 19. yüzyıl Paris'ini Monet, Pissarro, Renoir, Cezanne ve daha birçok ressamın gözünden gezme olanağı tanıyan "Monet & Friends" Dijital Sanat Sergisi, 30 Ekim-14 Kasım'da sanatseverleri ağırlayacak.

Türkiye'nin büyük değerlerinden, usta fotoğrafçı Ara Güler'in gözünden Beyoğlu'nun görüleceği "Denize İnen Yol" sergisi ise 30 Ekim-31 Aralık'ta ziyaret edilebilecek.

Galataport İstanbul, 200 yıl sonra yeniden açılan rıhtımında Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşamaya İstanbulluları davet ediyor.

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