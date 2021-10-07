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G20 Parlamento Başkanları Zirvesi Roma'da başladı

AA / Barış Seçkin - Haberler | Güncel
G20 Parlamento Başkanları Zirvesi Roma'da başladı

G20 Parlamento Başkanları (P20) Zirvesi, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde, başkent Roma'da başladı.

G20 Parlamento Başkanları (P20) Zirvesi, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde, başkent Roma'da başladı.

İtalya Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu'nda bu yıl 7'ncisi düzenlenen P20 Zirvesi, açılış konuşmalarıyla başladı. Toplantıda Türkiye'yi TBMM Başkanı Mustafa Şentop temsil ediyor.

Ev sahibi İtalyan Parlamentosunun üst kanadı Cumhuriyet Senatosunun Başkanı Maria Elisabetta Alberti Casellati, açılış konuşmasında, dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının henüz aşılmadığını, bu süreçten bilimsel araştırmaların başarıları sayesinde çıkılabileceğini ifade etti.

Casellati, Afganistan konusunda ise bu ülkenin yeniden kaos ve istikrarsızlığa sürüklendiğine dikkati çekerek "Kadınları terk etmeyelim." dedi.

İtalyan Parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisinin Başkanı Robert Fico da salgının yol açtığı ciddi krizden sosyal, ekonomik, çevresel düzeyde daha adil, sürdürülebilir ve kapsayıcı politikaların kabul edilmesinde parlamentoların öncü rol oynaması gerektiğini belirtti.

İtalya Başbakanı Mario Draghi ise düşük gelirli ülkelerde lojistik başta olmak üzere aşılara erişimin hala sınırlı olduğunu vurgulayarak "Dünyada 5,7 milyar dozdan fazla aşı yapıldı. Parlamenterler, küresel aşılama kampanyası için çok şey yapabilir." diye konuştu.

Draghi, parlamenterleri, aşıların dağıtımında şeffaflık mekanizmalarını güçlendiren ve sağlık hizmetlerinde kamu kaynaklarının heba edilmesini önleyecek tedbirler almaya ve hükümetleri aşı dezenformasyonuyla mücadelede desteklemeye çağırdı.

Draghi, G20 ülkelerinin küresel emisyonların yüzde 75'inden sorumlu olduğuna dikkati çekerek "Parlamentolar, küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırma hususunda verdiğimiz taahhüdü sürdürmek için bizi teşvik etmelisiniz." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, P20 Zirvesi'nde "Pandeminin sebep olduğu sosyal ve istihdam krizlerine çözümler" ve "Sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik bakımından ekonomik büyümenin yeniden canlandırılması" başlıklarıyla düzenlenecek oturumlarda konuşacak.

AA / Barış Seçkin - Son Dakika Haberleri
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