G20 Liderleri Roma'da
Corona virüsü pandemisinin başlangıcından bu yana ilk kez yüz yüze görüşecek olan G20 liderleri iklim krizi, yüksek yakıt fiyatlarının körüklediği enerji sıkıntısı, yeni Covid-19 vakaları, aşı dağıtımı, tedarik zincirindeki tıkanıklık ve küresel asgari kurumlar vergisi anlaşmasını ele alacak.
Corona virüsü pandemisinin başlangıcından bu yana ilk kez yüz yüze görüşecek olan G20 liderleri iklim krizi, yüksek yakıt fiyatlarının körüklediği enerji sıkıntısı, yeni Covid-19 vakaları, aşı dağıtımı, tedarik zincirindeki tıkanıklık ve küresel asgari kurumlar vergisi anlaşmasını ele alacak
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