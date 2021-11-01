G20 Liderleri Roma'da

Corona virüsü pandemisinin başlangıcından bu yana ilk kez yüz yüze görüşecek olan G20 liderleri iklim krizi, yüksek yakıt fiyatlarının körüklediği enerji sıkıntısı, yeni Covid-19 vakaları, aşı dağıtımı, tedarik zincirindeki tıkanıklık ve küresel asgari kurumlar vergisi anlaşmasını ele alacak

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