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G20 Liderleri Roma'da

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Corona virüsü pandemisinin başlangıcından bu yana ilk kez yüz yüze görüşecek olan G20 liderleri iklim krizi, yüksek yakıt fiyatlarının körüklediği enerji sıkıntısı, yeni Covid-19 vakaları, aşı dağıtımı, tedarik zincirindeki tıkanıklık ve küresel asgari kurumlar vergisi anlaşmasını ele alacak.

Corona virüsü pandemisinin başlangıcından bu yana ilk kez yüz yüze görüşecek olan G20 liderleri iklim krizi, yüksek yakıt fiyatlarının körüklediği enerji sıkıntısı, yeni Covid-19 vakaları, aşı dağıtımı, tedarik zincirindeki tıkanıklık ve küresel asgari kurumlar vergisi anlaşmasını ele alacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından yurda döndü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi: (1)
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