Araştırma Merkezleri

Futsal Takımı Seçmeleri

Üniversite Futsal Takımı seçmeleri 19 Ekim Salı günü saat 19: 00 da Balgat kampüs Halı saha da yapılacaktır. Seçmelere katılmak isteyen tüm öğrencilerimizin, belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları rica olunur.

Antrenör : Berçin SANCAR İletişim : 0312 284 45 00/ 119

Spor İşleri Şube Müdürlüğü

Duyuru Ekleme Tarihi : 12. 10. 2021 10: 16

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