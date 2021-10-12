Futsal Takımı Seçmeleri
Araştırma MerkezleriFutsal Takımı SeçmeleriÜniversite Futsal Takımı seçmeleri 19 Ekim Salı günü saat 19: 00 da Balgat kampüs Halı saha da yapılacaktır.
Araştırma Merkezleri
Futsal Takımı Seçmeleri
Üniversite Futsal Takımı seçmeleri 19 Ekim Salı günü saat 19: 00 da Balgat kampüs Halı saha da yapılacaktır. Seçmelere katılmak isteyen tüm öğrencilerimizin, belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları rica olunur.
Antrenör : Berçin SANCAR İletişim : 0312 284 45 00/ 119
Spor İşleri Şube Müdürlüğü
Duyuru Ekleme Tarihi : 12. 10. 2021 10: 16
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