Futbolist VALORANT kadrosunda ayrılık!

Son zamanlarda farklı şirketler ile hayata geçirdikleri işbirlikleri nedeniyle sık sık gündemimize gelen Futbolist ekibi, bu sefer takım bünyesinde yaşanan bir ayrılık ile gündemimizde.

Futbolist forması ile mücadele eden VALORANT kadrosunda koçluk yapan İtalyan Enrico "Sytu" Bonfiglioli ile takımın yolları, 24 Ekim Pazar gününün akşam saatlerinde yapılan sosyal medya paylaşımları ile ayrıldı.

Kariyerinde daha önce futbol koçluğu da yapan 27 yaşındaki koç, ayrılığın ardından sosyal medya hesabından kısa bir özgeçmiş paylaşırken, YouTube üzerinden "düşük bütçeli" bir takım arıyorum videosu paylaştı.

Enrico "Sytu" Bonfiglioli videosunda Futbolist bünyesindeki süreci "Bu videonun nedeni Futbolist'e, oyunculara ve ayrıca Türk taraftar topluluğuna teşekkür etmek çünkü onlar inanılmaz. İzmir'de gerçekten güzel bir deneyim yaşadım. Oyuncular harika çünkü başından sonuna kadar bana güvendiler ve organizasyon başından sonuna kadar beni destekledi. Bu yüzden size teşekkür etmek istiyorum ama şimdi yollarımızın ayrılma zamanı, yani bu, serbest oyuncu olduğum anlamına geliyor." sözleri ile aktarırken, kariyerini de gelecek teklifler için özetledi.

Organizasyon ise bu ayrılığı "VALORANT koçumuz Enrico "Sytu" Bonfiglioli ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hizmetleri için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." sözleri ile duyurdu.

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