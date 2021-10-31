Futbolist, Twitch Bit olayı ile ilgili bir açıklama yayınladı!

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde gündeme bomba gibi düşen Twitch Bit olayı kapsamında açıklamalar gelmeye devam ediyor! Birçok espor takımının üyelerinin de adının geçtiği bu olayla ilgili Futbolist ekibinden de bir açıklama geldi!

Takım resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Son günlerde gündemde olan olaylara hiçbir şekilde karışmamış oldukları için tüm oyuncularımız ve takiplerini çok detaylı şekilde yapan ekibimiz ile gurur duyuyoruz." sözlerini dile getirirken, "Her branşımızda ahlaklı, karakterli ve çalışkan oyuncularla tertemiz mücadele etmeye devam edeceğiz." sözleri ile geleceklerinden de bahsetti.

Peki nedir bu Twitch Bit olayı?

frmtr'deki ALCEROS21 ve polemiq31 isimli kullanıcılar tarafından paylaşılan bilgilere göre bir grup insan, çeşitli Twitch yayıncıları ile iletişime geçerek çalıntı kredi kartları veya çeşitli sistemler üzerinden yapay reklam gösterimi üzerinden yüksek miktarlarda gelir sağlayabileceklerini vaat ediyor.

İddialara göre anlaşmayı kabul eden yayıncılara anonim olarak yüksek miktarlarda bit bağışı yapılıyor ve ay sonunda bu kazanç anlaşılan oranlarda bölüşülüyor ve böylece para Twitch üzerinden yasadışı bir gelir elde edilmiş oluyor. Daha detaylı açıklamalar için buraya tıklayarak ilgili yazımıza gidebilirsiniz!

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