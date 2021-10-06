Futbol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Eleme Turu
AA / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel
17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 5. Grup'taki ikinci maçında Letonya ile 2-2 berabere kaldı.
17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 5. Grup'taki ikinci maçında Letonya ile 2-2 berabere kaldı.
Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçını, Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde Letonya ile oynadı. Karşılaşma 2-2 sona erdi.
Karşılaşmada milli takımın gollerini 69. dakikada İrem Ekiz, 75. dakikada Pınarsu Celiz attı. Letonya'nın gollerini ise 73. ve 90+6. dakikalarda Vuskane kaydetti.
Ay-yıldızlı takım, eleme turundaki ikinci maçını 9 Ekim Cumartesi günü Karadağ ile oynayacak.
Türkiye, bu skorla grubunu 2. sırada tamamladı ve Avrupa Şampiyonası'na katılacak takımları belirleyecek A Ligi'ne yükselemedi.
AA / Fatih Hepokur - Son Dakika Haberleri