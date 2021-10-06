Futbol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Eleme Turu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Eleme Turu

AA / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel
Futbol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Eleme Turu

17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 5. Grup'taki ikinci maçında Letonya ile 2-2 berabere kaldı.

17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 5. Grup'taki ikinci maçında Letonya ile 2-2 berabere kaldı.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçını, Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde Letonya ile oynadı. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Karşılaşmada milli takımın gollerini 69. dakikada İrem Ekiz, 75. dakikada Pınarsu Celiz attı. Letonya'nın gollerini ise 73. ve 90+6. dakikalarda Vuskane kaydetti.

Ay-yıldızlı takım, eleme turundaki ikinci maçını 9 Ekim Cumartesi günü Karadağ ile oynayacak.

Türkiye, bu skorla grubunu 2. sırada tamamladı ve Avrupa Şampiyonası'na katılacak takımları belirleyecek A Ligi'ne yükselemedi.

AA / Fatih Hepokur - Son Dakika Haberleri
Futbol maçının ortasında kartel çatışması: 2 ölü, 2 yaralı

Futbol maçının ortasında kartel çatışması: 2 ölü, 2 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Mesut Özil
Spor Ali Koç Aykut Kocaman Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Fatih Terim Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Futbol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Eleme Turu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 20:49:24. #1.11#