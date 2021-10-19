Fulya Sakarya, Mimari projelerine hız kesmeden devam ediyor

SAKARYA (Bültenler) - Meslekte 10 yılı aşkın tecrübesiyle, müşterilerini hayallerindeki mekanlara kavuşturan Fulya Sakarya, yaratım sürecinin mekana girdiği an başladığını söyleyerek, müşterinin enerjisinin kendisine ilham verdiğini söyledi.

Tasarımdaki çizgisini, "kendine özgü" ve "orijinal olmak" olarak açıklayan Sakarya, samimiyet ve doğallığı işteki imzası olarak gördüğünü söyledi. Yurt dışında ödüllü bir çok projesi olan Sakarya, Mekan tasarımında olmazsa olmazın "hayal" olduğunu ifade eden Sakarya, "İyi bir planlama, fonksiyonel, estetik ve yenilikçi tasarımlar, aynı mekanda farklı fonksiyonlar için kullanılabilen aydınlatma çözümleri, dekorasyonun kullanıcıya hitap etmesi ve kullanıcının yaşadığı mekandan keyif alması da olmazsa olmazlar arasında" ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.

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