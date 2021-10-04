Fulya Öztürk evli mi? Fulya Öztürk kimdir? - Haberler
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Fulya Öztürk evli mi? Fulya Öztürk kimdir?

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Fulya Öztürk evli mi? Fulya Öztürk kimdir?

FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Fulya ile Umudun Olsun programının sunucusu Fulya Öztürk hakkında Fulya Öztürk evli mi? Fulya Öztürk kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi soruları merak konusu oldu. 32 yaşında olan Fulya Öztürk aslen Adana Seyhanlı. İşte, Fulya Öztürk'ün hayatı ve biyografisi...

Televizyon ekranlarında muhabir ve sunucu olarak yer alan Fulya Öztürk hakkında Fulya Öztürk evli mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. CNN Türk'te ekran macerasına başlayan Fulya Öztürk'ün hayatı ve biyografisine dair detayları sizler için derledik.

FULYA ÖZTÜRK KİMDİR?

Gazeteci ve muhabir Fulya Öztürk, Ocak 1989 yılında Adana'nın Seyhan ilçesinde dünyaya geldi. Lise eğitimini Adana Gündoğdu Koleji'nde tamamladı. 2006 senesinde Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon bölümünü kazandı. Üniversiteyi kazandığı ilk televizyonculuk kariyerine başladı. 2007 senesinde Doğan TV'nin "Staj On Air" programıyla Star TV iç yapımlarda staj yaptı.

Profesyonel iş kariyerine 2008 senesinde CNN TÜRK Programlar Departmanı'nda başladı. 2010 senesinde CNN TÜRK Haber Merkezi'nde göreve başladı. 3 sene Kurgu Editörlüğü yaptı. Birçok belgeselin ve haberin kurgusunu hazırladı. 2013 senesinde Saha Muhabirliği 'ne başladı. Fulya Öztürk birçok üniversite ve dernekten ödüller aldı. "Yılın Muhabiri" ve "En İyi Özel Haber" dalında onlarca ödüle layık görüldü. Öztürk, ayrıca TEDx'te konuşmacı oldu. Öztürk, 1,68 boyundadır.

Başarılı sunucu Fulya Öztürk evli değildir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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