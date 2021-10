Fulya İle Umudun Olsun, hafta içi her gün FOX'ta yayınlanan bir televizyon programıdır. Programda her türlü yardıma ihtiyacı olan herkese yardım eli uzatılmaktadır. Fulya ile Umudun Olsun canlı izle! 14 Ekim Fox TV canlı izle! Show TV Fulya ile Umudun Olsun programı canlı yayın izle!

FULYA İLE UMUDUN OLSUN KONUSU NE?

"Fulya ile Umudun Olsun"Hafta İçi Her Gün Saat 16.00'da FOX'ta!

Hayatın içinden hikayelerin ekrana aktarılacağı programda; tüm sorunlar taraflarıyla ortaya konulacak, ele alınan birçok konuda, olaylar birinci ağızdan masaya yatırılarak, çözüm yolları bulunacak.

Hafta içi her gün ekrana gelecek programda uzman konuklar yorumlarıyla Fulya Öztürk'e eşlik edecekler.

Sevenlerin kavuşacağı, kayıpların bulunacağı ve kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan dar gelirli kadınların da sesi olacak programla, birçok insanın hayallerinin gerçekleştirilmesi de hedefleniyor.

FULYA İLE UMUDUN OLSUN CANLI İZLE

