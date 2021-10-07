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Şanlıurfa'da faciadan dönüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şanlıurfa'da faciadan dönüldü

Şanlıurfa'da park halindeyken freni boşalan nakliye kamyonu, 6 katlı apartmanın duvarına çarptı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da park halindeyken freni boşalan nakliye kamyonu, 6 katlı apartmanın duvarına çarptı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binadan yük alan nakliye kamyonu, freni boşalınca yokuş aşağı hızlanmaya başladı. Yaklaşık 20 metre ilerleyen kamyon, güzergahta bulunan 6 katlı apartmanın bahçesinden girip binanın duvarına çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle binanın bir ve ikinci katındaki dairelerde hasar oluştu. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza sonrası kamyon, bölgeye çağrılan çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kamyonla evinin eşyaları taşınan Eyüp Talmaç, "Eşyalarımızı yükledik. Kaza bir anda oldu. Kamyonun hızla ilerlediğini gördük. Etrafta elektrik telleri de vardı. Çok şükür yaralı yok" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da faciadan dönüldü

Şanlıurfa'da faciadan dönüldü

Şanlıurfa'da faciadan dönüldü

Şanlıurfa'da faciadan dönüldü

Şanlıurfa'da faciadan dönüldü

Şanlıurfa'da faciadan dönüldü

Şanlıurfa'da faciadan dönüldü

Şanlıurfa'da faciadan dönüldü

Şanlıurfa'da faciadan dönüldü

Şanlıurfa'da faciadan dönüldü

Şanlıurfa'da faciadan dönüldü

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