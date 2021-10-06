KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Freni boşalan kamyonet sokağı savaş alanına çevirdi

Freni boşalan kamyonet 2 sokak geçtikten sonra istinat duvarına çarpıp park halindeki otomobilin üzerine düştü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta park halindeyken freni boşalan kamyonet, yokuş aşağı 2 sokak geçtikten sonra istinat duvarına çarparak park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Facianın eşiğinden dönülen kazada, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Kaza, Onikişubat İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 46 FZ 849 plakalı kamyonet, freninin patlaması sonucu, 10. Sokaktan yokuş aşağı 2 farklı sokağı da hızla geçip yaklaşık bir buçuk kilometre uzaklıktaki bir sitenin istinat duvarına çarptı.

Kamyonet, çarpmanın etkisiyle park halindeki 46 ADM 499 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kaza bölgesinde çocukların yoğun şekilde bulunduğu gözlemlenirken, facianın eşiğinden dönüldü. Kazada her hangi bir can kaybı yaşanmadı.

İhbar üzerine kaza yerine çağırılan itfaiye ekipleri kamyoneti bulunduğu yerden kaldırdı. Trafik polisleri kazayla ilgili tutanak hazırlarken, görgü tanıkları kamyonetin hızla yokuş aşağı indiğini ve istinat duvarına çarptıktan sonra bir aracın üzerine düştüğünü söyledi.