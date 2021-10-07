FRENİ BOŞALAN KAMYON APARTMANIN BAHÇESİNE DÜŞTÜ - Haberler
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FRENİ BOŞALAN KAMYON APARTMANIN BAHÇESİNE DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da park halindeyken freni boşalan eşya yüklü kamyon, 3 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü.

ŞANLIURFA'da park halindeyken freni boşalan eşya yüklü kamyon, 3 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü. Kazada, 2 evin balkonunda hasar oluştu.

Kaza, öğle saatlerinde Narlıkuyu Mahallesi 1047. Sokak'ta meydana geldi. Arif Ayaz'a ait 63 B 9179 plakalı park halindeki kamyon, freninin boşalması sonucu hareket edip, 3 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü. Binada oturanlar, gürültüyü duyup pencereye koştuklarında kamyonu görünce şaşkınlık yaşadı. Kazada 2 evin balkonunda hasar oluştu, bazı dairelerin camları kırıldı.

Kamyon, çağrılan çekiciyle çıkarıldı.

FRENİ BOŞALAN KAMYON APARTMANIN BAHÇESİNE DÜŞTÜ

FRENİ BOŞALAN KAMYON APARTMANIN BAHÇESİNE DÜŞTÜ

FRENİ BOŞALAN KAMYON APARTMANIN BAHÇESİNE DÜŞTÜ

FRENİ BOŞALAN KAMYON APARTMANIN BAHÇESİNE DÜŞTÜ

FRENİ BOŞALAN KAMYON APARTMANIN BAHÇESİNE DÜŞTÜ

FRENİ BOŞALAN KAMYON APARTMANIN BAHÇESİNE DÜŞTÜ

FRENİ BOŞALAN KAMYON APARTMANIN BAHÇESİNE DÜŞTÜ

FRENİ BOŞALAN KAMYON APARTMANIN BAHÇESİNE DÜŞTÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: FRENİ BOŞALAN KAMYON APARTMANIN BAHÇESİNE DÜŞTÜ - Haberler
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