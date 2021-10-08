Fren yerine gaza bastığı otomobiliyle restoranın duvarına çarptı - Haberler
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Fren yerine gaza bastığı otomobiliyle restoranın duvarına çarptı

Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel
Fren yerine gaza bastığı otomobiliyle restoranın duvarına çarptı

KIRIKKALE'de, sürücüsünün park etmeye çalışırken fren yerine gaza bastığı otomobil, restoranın duvarına çarptı.

KIRIKKALE'de, sürücüsünün park etmeye çalışırken fren yerine gaza bastığı otomobil, restoranın duvarına çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ovacık Mahallesi 591'inci Sokak'ta meydana geldi. Otomobilini yol kenarına park etmeye çalışan Yunus Emre Bayındır, fren yerine gaz pedalına bastı. Aniden hızlanan 71 AAP 837 plakalı otomobil, kaldırımı aşarak restoranın duvarına çarptı. Sürücü Bayındır hafif şekilde yaralanırken, camları kırılan iş yerindeki çalışanlar ve müşteriler ise panik yaşadı. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Bayındır, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Fren yerine gaza bastığı otomobiliyle restoranın duvarına çarptı

Fren yerine gaza bastığı otomobiliyle restoranın duvarına çarptı

Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Son Dakika Haberleri
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