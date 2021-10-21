Fren yerine gaza bastı, apartman boşluğuna düştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fren yerine gaza bastı, apartman boşluğuna düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fren yerine gaza bastı, apartman boşluğuna düştü Etiler'de bir sürücü fren yerine gaza basması sonucu apartman boşluğuna düştü.

Fren yerine gaza bastı, apartman boşluğuna düştü

İSTANBUL - Etiler'de bir sürücü fren yerine gaza basması sonucu apartman boşluğuna düştü. Facianın eşiğinden dönülen kazada yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Araç ise çekici tarafından çıkarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beşiktaş Etiler Mahallesi Mutlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yanlışlıkla çıkmaz sokağa giren 34 DNZ 902 plakalı otomobilin sürücüsü girdiği sokaktan geri çıkmak için bir apartmanın otoparkını kullanmak istedi. Manevra yapmak için girdiği otoparkta fren yerine gaza basınca hakimiyetini kaybeden sürücü demir parmaklıkları yararak apartman boşluğuna düştü. Durumu gören apartman sakinleri hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araç ise çekici yardımıyla apartman boşluğundan çıkarıldı.

Fren yerine gaza bastı, apartman boşluğuna düştü

Fren yerine gaza bastı, apartman boşluğuna düştü

Fren yerine gaza bastı, apartman boşluğuna düştü

Fren yerine gaza bastı, apartman boşluğuna düştü
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil bahçeye düştü

Sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil bahçeye düştü

 6 kişinin yaralandığı kazada devrilen minibüsün sürücüsü arka camı kırarak olay yerinden kaçtı

6 kişinin yaralandığı kazada devrilen minibüsün sürücüsü arka camı kırarak olay yerinden kaçtı

 Market sahibi, güvenlik kamerasına yakalanan hırsızı izlerken gülme krizine girdi

Market sahibi, güvenlik kamerasına yakalanan hırsızı izlerken gülme krizine girdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title