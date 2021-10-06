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Fransız senatörler, Çin ile gerilimin tırmandığı Tayvan'ı ziyaret etti

AA / Emre Aytekin - Haberler | Güncel
Fransız senatörler, Çin ile gerilimin tırmandığı Tayvan'ı ziyaret etti

Fransız senatörlerden oluşan parlamento heyeti, Çin'in son günlerde hava savunma sahasına çok sayıda uçakla girmesi nedeniyle gerilimin tırmandığı Tayvan'ı ziyaret etti.

Fransız senatörlerden oluşan parlamento heyeti, Çin'in son günlerde hava savunma sahasına çok sayıda uçakla girmesi nedeniyle gerilimin tırmandığı Tayvan'ı ziyaret etti.

Tayvan haber ajansı CNA'nın haberine göre, eski Savunma Bakanı Alain Richard'ın başkanlık ettiği heyet, sabah saatlerinde Ada'ya ulaştı.

Heyette Richard dışında senatörler Max Brisson, Else Joseph, Olivier Cadic ve Judith Bout'nun yer aldığı bildirildi.

Heyet, 5 gün sürecek ziyarette Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in yanı sıra Ada'daki hükümetin dış ilişkiler, ekonomi, sağlıktan sorumlu üyeleri ve Ana Kara İlişkileri Konseyi temsilcileri ile görüşmeler yapacak.

Tayvanlı yetkililer, Tsai'nin Heyet Başkanı Richard'a, Fransa-Tayvan ilişkilerinin gelişmesine yaptığı katkılardan ötürü "Cömert Bulutlar Nişanı"nın verileceğini açıkladı.

1997-2002 döneminde Fransa Savunma Bakanlığı yapan Senatör Richard, Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki faaliyetlerinin desteklenmesi için Senato'ya bir tasarı sunmuş, tasarı mayısta oylanarak kabul edilmişti.

Çin'in Paris Büyükelçisi Lu Shaye'nin şubatta Richard'a mektup yazarak planlanan ziyareti iptal etmesini istediğine dair haberler, Fransız medyasında yer almıştı.

Çin savaş uçaklarının Tayvan'ın hava savunma sahasına girmesi

Çin savaş uçaklarının, Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşun yıl dönümünün kutlandığı 1 Ekim'de ve izleyen günlerde Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Sahası ilan ettiği bölgeye girmesi, bölgede gerilimi yükseltmişti.

Tayvan Savunma Bakanlığı, 1 Ekim'de 38, 2 Ekim'de 39, 3 Ekim'de 16 ve 4 Ekim'de 56 savaş uçağının hava savunma tanımlama sahasına girdiğini bildirmişti.

4 Ekim'deki uçuşlar, Tayvan kayıtlarını tutmaya başladığı Eylül 2020'den bu yana bir günde en çok uçağın yer aldığı "ihlal" olmuştu.

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen Hava Savunma Tanımlama Sahası, genelde ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor.

Tanımlama sahası, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar potansiyel tehdit olarak değerlendirilerek uyarılıyor.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri
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